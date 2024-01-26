В Бурятии росгвардейцы рассказали школьникам о блокаде Ленинграда

























В преддверии Дня воинской славы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели уроки мужества, посвящённые 80-летию со дня снятия блокады города Ленинграда.В Улан-Удэ сотрудники организовали уроки в Республиканской кадетской школе-интернате и школе № 47 имени Исая Калашникова. Ученикам кадетских классов росгвардейцы рассказали об одном из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – военной блокаде города Ленинграда.Ребятам рассказали, что во время блокады города всем жителям выдавалась определённая норма хлеба в сутки - «осьмушка», весом 125 граммов.- В 1941 году, хлеб готовили не только из овсяной муки, но и добавляли муку из коры ветвей берёзы, из семян трав, и даже гидроцеллюлозу - массу, похожую на размокшее мыло, - рассказал заместитель командира батальона вневедомственной охраны по Улан-Удэ Алексей Дармаев.Росгвардейцы показали ребятам норму хлеба ленинградцев во время блокады. Много вопросов задавали школьники и о жизни детей в блокадном городе.В Багдаринской средней общеобразовательной школе сотрудники ОВО по Баунтовскому эвенкийскому району рассказали ученикам 7-го класса о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о спасительной «Дороге жизни» через Ладожское озеро.На уроке мужества в Бичурской средней образовательной школы №4 им. Героя Советского Союза Ефима Соломенникова росгвардейцы показали документальный фильм «Непокорённые (Блокада Ленинграда)»В посёлке Таксимо сотрудники вневедомственной охраны провели в 4 классе урок на тему «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».В городе Закаменск на мемориале Победы личный состав районного подразделения вневедомственной охраны Росгвардии принял участие в торжественном митинге и возложил гирлянду и цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.