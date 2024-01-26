Читинцы не увидят Орбакайте из-за жителей Бурятии

Из-за отмены концерта (возрастное ограничение – 12+) Кристины Орбакайте в Улан-Удэ не состоится и её выступление (12+) в краевом центре соседнего Забайкалья. Об этом сообщили организаторы. Причина – нарушение логистики тура.
- В связи с самовольной отменой концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ министерством спорта и изменением логистики тура не представляется возможным добраться до Читы, – говорится на официальном сайте мероприятия.
Визит знаменитости в краевой центр перенесли на «неопределённый срок» и пообещали сообщить новую дату дополнительно. А ещё перед желающими послушать певицу улан-удэнцами и читинцами извинись за доставленные неудобства.
Шумиха из-за приезда артистки в Улан-Удэ поднялась на прошлой неделе. Концерт должен был состояться в марте (12+), однако часть жителей республики выступили за его отмену.
Причина в том, что Орбакайте так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Некоторые наши земляки сочли, что неопределившейся звезде в Бурятии не место. Они задались вопросом, логично ли и нравственно верно организовывать на родине героев-бойцов СВО выступления таких артистов.
Это мнение поддержали в региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Общественной палате РБ. Принимая решение об отмене мероприятия, в республике учли мнение общественности.
Причина в том, что Орбакайте так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Некоторые наши земляки сочли, что неопределившейся звезде в Бурятии не место. Они задались вопросом, логично ли и нравственно верно организовывать на родине героев-бойцов СВО выступления таких артистов.
Это мнение поддержали в региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Общественной палате РБ. Принимая решение об отмене мероприятия, в республике учли мнение общественности.
Концертный директор Кристины Александр Качан прокомментировал ситуацию в разговоре с интернет-изданием «Абзац».
- Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, – заявил Качан. – Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего?
- Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, – заявил Качан. – Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего?