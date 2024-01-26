Мужчина никак не хотел лечиться
Жителя Иволгинского района отправили лечиться от туберкулёза по решению суда.
Установлено, что мужчина состоит на диспансерном учёте в Иволгинской центральной районной больницы с диагнозом «Туберкулёз». Однако с 2023 пациент уклоняется от обследования и лечения.
- Уклоняясь от прохождения обследования и лечения имеющегося туберкулёзного заболевания, Б. ставит под угрозу как своё личное здоровье, так и здоровье окружающих его граждан. Имеющееся у него заболевание передаётся воздушно-капельным путём. Данное обстоятельство создаёт условия для его распространения среди лиц, - пояснили в пресс-службе райсуда.
Исковые требования заместителя прокурора Иволгинского района, действующего в интересах неопределённого круга лиц, удовлетворены.
В Бурятии больного туберкулёзом принудительно отправили в диспансер
Общество, Фото:
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