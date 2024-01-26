Церемония награждения состоится в начале марта
В Бурятии объявлен конкурс республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп». Конкурс проводится по результатам 2023 года по 32 номинациям.
Звание победителя будет присвоено спортсмену за выдающийся вклад и повышение авторитета Российской Федерации и Республики Бурятия на международном уровне в видах спорта, включённых во всероссийский реестр видов спорта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 февраля, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.
Церемония награждения по итогам конкурса состоится 5 марта в 16:00 в бальном зале Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии вручат республиканские спортивные премии
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