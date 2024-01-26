В Бурятии вручат республиканские спортивные премии

Церемония награждения состоится в начале марта



В Бурятии объявлен конкурс республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп». Конкурс проводится по результатам 2023 года по 32 номинациям.



Звание победителя будет присвоено спортсмену за выдающийся вклад и повышение авторитета Российской Федерации и Республики Бурятия на международном уровне в видах спорта, включённых во всероссийский реестр видов спорта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 февраля, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.



Церемония награждения по итогам конкурса состоится 5 марта в 16:00 в бальном зале Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.



Возрастное ограничение: 6+.

