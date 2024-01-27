Мероприятие состоится в первый день Сагаалгана
10 февраля в Северобайкальске состоятся XV «Игры Белого месяца». Мероприятие проведут в гимназии №5 имени Л.В. Усыниной.
В рамках игр пройдут конкурсы юроолов, исполнителей народной и эстрадной песни, для мальчиков «Эдир баатар Белого месяца», а также состязания по шатару, по логическим задачам и головоломкам, народным играм «Шагай наадан», «Бэлэн хэлэн», «Тэбэг». Мужчины также сразятся в «hээр шааха» и поборются в национальной бурятской борьбе «Бухэ барилдаан».
Начало в 11:30, сообщает администрация Северобайкальска.
Возрастное ограничение: 6+.
В Северобайкальске проведут «Игры Белого месяца»
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