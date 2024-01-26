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Бурятия отпразднует 50-летие начала строительства БАМа

Бурятия отпразднует 50-летие начала строительства БАМа
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В республике стартовала подготовка к проведению празднования

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования в этом году 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. По всей республике пройдёт ряд спортивных, культурно-массовых, образовательных мероприятий для школьников и молодёжи, встречи и чествование главных героев - ветеранов БАМа. Основные из них – в северных районах.

В городе Северобайкальск будут отремонтированы стела «Строителям БАМа», памятник «Первопроходцам БАМа» и благоустроена прилегающая территория.

Реконструкция памятников первопроходцам БАМ, геологам-первопроходцам, рыбакам Северобайкалья, путеукладчикам и помещения выставочной экспозиции «БАМ: Бурятский участок» вошли в план Северо-Байкальского района. Также планируется обновить памятник «Семья на БАМе», экспозицию «БАМ: Бурятский участок» и другие достопримечательности.

Муйский район к юбилею ведёт обновление центральной площади Таксимо и высадку и обустройство аллеи «БАМу-50». Также планируется благоустройство и ремонт стелы изыскателям и памятника первопроходцам БАМа.

В Улан-Удэ запланировано озеленение вокруг возводимого в сквере на улице Лимонова монумента, посвящённого строителям БАМа, и у памятника первопроходцам в посёлке Энергетик по согласованию с администрацией города. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия БАМ юбилей

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