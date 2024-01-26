Конкурс приурочен к празднованию Сагаалгана
В Улан-Удэ объявлен II городской конкурс традиций и обычаев бурятского народа «Би Буряад». Мероприятие посвящено Году семьи в России и празднованию Белого месяца.
Цель конкурса – сохранение и развитие традиций и культуры бурятского народа. Мероприятие проводится с 9 февраля по 10 марта в трёх возрастных группах: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-17 лет.
Номинации конкурса:
- «Холбо хошоо үгэнүүд. Оньhон үгэнүүд» - пословицы и скороговорки на родном языке;
- «Үреэлнүүд» - благопожелания (свадебные, на юбилей, Сагаалган и к другим праздникам);
- «Буряад арадай еhо заншал»- народные традиции (бурятские игры, церемония подношения подарков, встречи гостей, молодёжные игрища, фрагменты обрядов и т.п.);
- «Минии уг гарбал» - моя родословная.
Заявки и ссылки на работы, присылаются на электронную почту: biburyad19@gmail.com до 5 марта. Экспертиза конкурсных работ состоится с 5 по 9 марта. Результаты конкурса будут опубликованы 11 марта. Об этом сообщает детский оздоровительно-образовательный центр «Родник».
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ посоревнуются в знании бурятских традиций
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