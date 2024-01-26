В Улан-Удэ посоревнуются в знании бурятских традиций

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Конкурс приурочен к празднованию Сагаалгана



В Улан-Удэ объявлен II городской конкурс традиций и обычаев бурятского народа «Би Буряад». Мероприятие посвящено Году семьи в России и празднованию Белого месяца.



Цель конкурса – сохранение и развитие традиций и культуры бурятского народа. Мероприятие проводится с 9 февраля по 10 марта в трёх возрастных группах: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-17 лет.



Номинации конкурса:

- «Холбо хошоо үгэнүүд. Оньhон үгэнүүд» - пословицы и скороговорки на родном языке;

- «Үреэлнүүд» - благопожелания (свадебные, на юбилей, Сагаалган и к другим праздникам);

- «Буряад арадай еhо заншал»- народные традиции (бурятские игры, церемония подношения подарков, встречи гостей, молодёжные игрища, фрагменты обрядов и т.п.);

- «Минии уг гарбал» - моя родословная.



Заявки и ссылки на работы, присылаются на электронную почту: biburyad19@gmail.com до 5 марта. Экспертиза конкурсных работ состоится с 5 по 9 марта. Результаты конкурса будут опубликованы 11 марта. Об этом сообщает детский оздоровительно-образовательный центр «Родник».



Возрастное ограничение: 6+.



