26 января

25 января

Популярное

В Улан-Удэ посоревнуются в знании бурятских традиций

В Улан-Удэ посоревнуются в знании бурятских традиций
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Конкурс приурочен к празднованию Сагаалгана

В Улан-Удэ объявлен II городской конкурс традиций и обычаев бурятского народа «Би Буряад». Мероприятие посвящено Году семьи в России и празднованию Белого месяца.

Цель конкурса – сохранение и развитие традиций и культуры бурятского народа. Мероприятие проводится с 9 февраля по 10 марта в трёх возрастных группах: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-17 лет.

Номинации конкурса:
- «Холбо хошоо үгэнүүд. Оньhон үгэнүүд» - пословицы и скороговорки на родном языке;
- «Үреэлнүүд» - благопожелания (свадебные, на юбилей, Сагаалган и к другим праздникам);
- «Буряад арадай еhо заншал»- народные традиции (бурятские игры, церемония подношения подарков, встречи гостей, молодёжные игрища, фрагменты обрядов и т.п.);
- «Минии уг гарбал» - моя родословная.

Заявки и ссылки на работы, присылаются на электронную почту: biburyad19@gmail.com до 5 марта. Экспертиза конкурсных работ состоится с 5 по 9 марта. Результаты конкурса будут опубликованы 11 марта. Об этом сообщает детский оздоровительно-образовательный центр «Родник».

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия конкурс бурятский язык народные традиции Сагаалган Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии завершается строительство объекта водоснабжения
В селе Бурятии завершается строительство объекта водоснабжения
Общество, 26.01.2024
В эксплуатацию его планируют ввести уже в ближайшее время
В Бурятии вручат республиканские спортивные премии
В Бурятии вручат республиканские спортивные премии
Общество, 26.01.2024
Церемония награждения состоится в начале марта
В Иркутске спасают снегиря и утку
В Иркутске спасают снегиря и утку
Общество, 26.01.2024
Птицы пострадали от травм и будут проходить лечение
В Бурятии отметят 80-летие окончания блокады Ленинграда
В Бурятии отметят 80-летие окончания блокады Ленинграда
Общество, 26.01.2024
Представители республики отправились на слёт блокадников в Санкт-Петербург
Лыжник Бурятии стал призёром чемпионата ДФО и СФО
Лыжник Бурятии стал призёром чемпионата ДФО и СФО
Общество, 26.01.2024
Спортсмен завоевал «бронзу» в спринте
Свадьба в Агинском округе завершилась рождением дочери
Свадьба в Агинском округе завершилась рождением дочери
Общество, 26.01.2024
В один день пара побывала на хадаке, регистрации брака и в роддоме
Районы Бурятии получат около 30 млн рублей на благоустройство
Районы Бурятии получат около 30 млн рублей на благоустройство
Общество, 26.01.2024
Больше финансирования у проектов Заиграевского района
Бурятия отпразднует 50-летие начала строительства БАМа
Бурятия отпразднует 50-летие начала строительства БАМа
Общество, 26.01.2024
В республике стартовала подготовка к проведению празднования
Теннисисты Бурятии стали чемпионами ДФО
Теннисисты Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 26.01.2024
Мужская и женская сборные победили в командных соревнованиях
В Улан-Удэ меняется расписание автобуса №24
В Улан-Удэ меняется расписание автобуса №24
Общество, 26.01.2024
Изменения коснутся как будней, так и выходных дней
В Улан-Удэ владельцы гаражей-самоволок махнули на них рукой
В Улан-Удэ владельцы гаражей-самоволок махнули на них рукой
Общество, 26.01.2024
Из 76 демонтированных объектов забрали только половину
Читинцы не увидят Орбакайте из-за жителей Бурятии
Читинцы не увидят Орбакайте из-за жителей Бурятии
Общество, 26.01.2024
Концерт певицы в столице Забайкалья перенесли на неопределённый срок
В Бурятии росгвардейцы рассказали школьникам о блокаде Ленинграда
В Бурятии росгвардейцы рассказали школьникам о блокаде Ленинграда
Общество, 26.01.2024
В образовательных учреждениях прошли тематические уроки 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^