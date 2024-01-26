Птицы пострадали от травм и будут проходить лечение
Снегиря, который сидел на снегу и не проявлял особого желания жить, нашли около Байкальского музея в посёлке Листвянка Иркутской области. Птичку оперативно доставили в «Дом природы» в Иркутске для оказания помощи.
- Пациент осмотрен, прогноз благоприятный. Сильных травм нет. Птица, по всей видимости, от удара о какое-то препятствие, получила сотрясение мозга и ушиб крыла. А уже от временной недееспособности сильно переохладилась, за окном не май месяц. Прогноз весьма благоприятный. Несколько дней в тёплом стационаре, и можно обратно на свободу, - сообщили в Иркутской зоогалерее.
Следом за снегирём в дверь «постучался» новый пернатый пациент. Самку гоголя едва не убили вороны. Примёрзшую ко льду утку спасли люди и очень быстро доставили из района Большой речки.
- Ждём доктора и надеемся, что всё очень страшно выглядит только снаружи, - добавили в зоогалерее.
В Иркутске спасают снегиря и утку
Общество, Фото:
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