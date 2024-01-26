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В Бурятии отметят 80-летие окончания блокады Ленинграда

В Бурятии отметят 80-летие окончания блокады Ленинграда
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Представители республики отправились на слёт блокадников в Санкт-Петербург

27 января Санкт-Петербург отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В Бурятии также стартовали памятные мероприятия, посвящённые этому памятному событию. Среди них большое число образовательных и культурно-просветительских мероприятий, в том числе всероссийские уроки памяти, тематические выставки и акции, классные часы, показы архивных фильмов, онлайн-викторины и т.д.

В министерстве соцзащиты Бурятии отметили, что в республике сегодня проживает 6 свидетельниц тех событий. Многие в те далёкие годы были ещё совсем маленькими детьми.

Одна из блокадниц, жительница Улан-Удэ, лично принимает участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

- Нина Ивановна Черноярова на днях вместе с дочерью отправилась на слёт блокадников. Во время блокады она была всего лишь маленькой девочкой, которой не было ещё и четырёх лет. Когда объявили войну, её отца сразу же забрали в ряды солдат, а мать осталась одна с двумя маленькими детьми. Всем нашим уважаемым участникам тех страшных событий будут вручены памятные знаки, приуроченные к этой дате, - рассказала министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.

С 25 по 29 января в Санкт-Петербург приедут более 50 жителей блокадного Ленинграда из более чем десяти стран. Напомним, что блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, была снята 80 лет назад – 27 января 1944 года. Единственный путь – «Дорога жизни» – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.

Бурятия блокада Ленинграда

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