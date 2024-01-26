Теннисисты Бурятии стали чемпионами ДФО

Мужская и женская сборные победили в командных соревнованиях



Сахалин принимает чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису уже в третий раз. Ранее чемпионат проходил в Южно-Сахалинске в 2016 и 2023 годах.



Уже стали известны результаты командного чемпионата ДФО среди мужчин и женщин, который проходил с 24 по 25 января. Участие в соревнованиях приняли 10 регионов, в том числе и спортсмены Бурятии.



По результатам мужская и женская сборные команды Бурятии стали чемпионами округа. Среди победителей спортсмены республиканской спортивной школы олимпийского резерва: Илья Дурхисанов (играющий тренер РСШОР), Виталий Мурзин, Дугар Цыбикжапов, Аюр-Зана Менжиков, Анита Доржиева, Анастасия Буянова; а также спортсмены СШОР №2 г. Улан-Удэ Тимур Дашиев, Виктория Сулаева и Ирина Бадашкеева.



Спортсмены завоевали путёвки на командный чемпионат России, который пройдёт в конце марта в Санкт-Петербурге. Сегодня начались соревнования в личных, мужских, женских и смешанных разрядах. Они продлятся до 28 января.



