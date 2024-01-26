В Агинском округе выберут логотип и талисман первенства России

Конкурс завершится 25 февраля



Конкурс на лучший дизайн-проект логотипа и талисмана первенства России по стрельбе из лука в посёлке Агинское объявлен 25 января и продлится до 25 февраля этого года.



- Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ первенства России по стрельбе из лука в Агинском Бурятском округе, отражая его специфику. Лучшие дизайн-проекты логотипа и один дизайн-проект талисмана, набравшие большинство голосов членов жюри, выберут в качестве талисмана и логотипа соревнования. Результаты конкурса будут опубликованы в официальных источниках, - рассказала директор центра развития бурятской культуры Забайкальского края Сэсэг Норполова.



К участию в конкурсе допускаются все желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности, могут быть представлены как индивидуальные работы, так и проекты творческих коллективов. Каждый участник может заявить не более трёх работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Конкурс проводится в заочной форме.



Заявки на участие и материалы конкурса направляются на электронный адрес центра развития бурятской культуры Забайкальского края: agacnt@mail.ru в форматах jpeg, png с пометкой «На конкурс логотипа и талисмана Первенства России».



Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальных сайтах организаторов: администрации Агинского Бурятского округа, министерства физической культуры и спорта Забайкалья и центра развития бурятской культуры. Об этом сообщает пресс служба администрации округа.



Возрастное ограничение: 0+.

