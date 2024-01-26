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В селе Бурятии завершается строительство объекта водоснабжения

В селе Бурятии завершается строительство объекта водоснабжения
Общество,  Фото:УКС РБ
В эксплуатацию его планируют ввести уже в ближайшее время

В Бурятии близится к завершению строительство коммунальной инфраструктуры в селе Гусиное Озеро, запуск которой значительно улучшит качество питьевой воды. Объект включает в себя водозаборные сооружения и новые сети водоснабжения.

Строители выполнили большую часть работ на несколько месяцев раньше срока. Сейчас готовность объекта составляет 96%. Для полного завершения остаётся провести лабораторные исследования воды и пусконаладочные работы.

Меньше чем за год подрядная организация построила водозаборные сооружения, которые состоят из 4-х скважин (2 основные и 2 резервные), двух резервуаров для чистой воды по 250 кубических метров каждый, повысительной насосной станции и станции водоподготовки (очистки воды от мутности).

Новые сети водоснабжения охватили собой все улицы села. Общая строительная длина трубопроводов – 16 тыс. м. На протяжении сетей водопровода построили 170 водопроводных колодцев, 31 водоразборную колонку и 63 пожарных гидранта для наружного пожаротушение зданий.

- В настоящий момент, на 90% выполнены пусконаладочные работы на объекте. Остаётся провести лабораторные исследования воды. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в ближайшее время, - отметили в управлении капитального строительства Бурятии.

Стоимость объекта составила порядка 300 миллионов рублей.

Справка

Гусиное Озеро – село в Селенгинском районе Бурятии, с населением 2935 чел. Инфраструктура села: средняя общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение, дом культуры, врачебная амбулатория. В селе находится объект культурного наследия – Тамчинский дацан, один из старейших сохранившихся буддийских монастырей России, памятник истории и архитектуры. Новая система водоснабжения рассчитана на потребление всех жителей села и подключение социальных объектов.

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