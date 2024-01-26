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Районы Бурятии получат около 30 млн рублей на благоустройство

Районы Бурятии получат около 30 млн рублей на благоустройство
Общество,  Фото:pixabay.com
Больше финансирования у проектов Заиграевского района

22 проекта, поданные на конкурсный отбор 12 районами Бурятии, получили финансирование в рамках реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия».

В общем объём субсидий составляет более 29,6 млн рублей. На проекты Заиграевского района будет направлено 5,9 млн, Джидинского района - 4,5 млн, Курумканского района - 3,7 млн, Бичурского района - 3,4 млн, Иволгинского района - 2,8 млн, Кабанского района - 2,3 млн, Селенгинского района - 2 млн, Кяхтинского района - 1,8 млн, Баргузинского района - 1,1 млн рублей, Мухоршибирского района - 1 млн, Окинского района - 968,4 тыс., Тарбагатайского района - 137,7 тыс.

В рамках данного финансирования появятся зоны отдыха в посёлке Темник, Зандине и Оронгое. В посёлке Клюевка обустроят хоккейную коробку. Детские спортивные площадки оборудуют в Добо-Енхоре, Бичуре, Энхэ-Тале, Енхоре, Желтуре, Гэгэтуе, Хоронхое и на станции Посольская.

Уличное освещение установят и модернизируют в сёлах Эрхирик, Унэгэтэй, Нижний Саянтуй, Окино-Ключи, Суво, Бодон, Баянгол, Хужир, посёлке Майский, сельских поселениях «Гильбиринское» и «Курумкан». Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

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