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В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог

В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог
Общество,  Фото:упрдор «Южный Байкал»
Ещё около 30 км обновлено путём устройства защитных слоёв

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» подвело итоги своей работы за прошедший год. На территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2023 году отремонтировано 38,1 км федеральных дорог, ещё 27,8 км обновили путём устройства защитных слоёв.

После капитального ремонта ввели в эксплуатацию 15 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Работы проходили на территории Республики Бурятия (км 183 – км 185, км 188 – км 191, км 191 – км 197) и Иркутской области (км 159 – км 163).

Специалисты полностью отфрезеровали старое дорожное покрытие и устроили новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Демонтированное полотно в измельчённом виде использовали при укреплении обочин и устройстве примыканий. В целях повышения уровня безопасности на участках установили барьерное металлическое ограждение, дорожные знаки, нанесли горизонтальную разметку.

Впервые в Республике Бурятия на федеральной трассе Р-258 «Байкал» (км 183 – км 185) на обочинах уложили слой сорбента для полной очистки стоков поверхностных вод от механических примесей и растворенных вредных веществ. Данная технология призвана защитить биосферу озера Байкал.

Помимо этого, в 2023 году ремонт проходил и на искусственных сооружениях. На федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал» продолжаются работы по реконструкции путепровода на 334-м км, моста через реку Переёмная на 225-м км, идёт к завершению капитальный ремонт моста через реку Подосиновка, на 205-м км. Отремонтировано шесть водопропускных труб общей протяжённостью 303,18 п.м.

Большая часть работ – устройство защитных слоёв износа – выполнена в прошлом году на семи участках автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Метод обеспечивает необходимую ровность дорожного покрытия, а также повышенный коэффициент сцепления колёс автомобилей с дорогой. Общая протяжённость обновлённых участков составляет более 27 км. Работы были выполнены на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Тарбагатайского районов Республики Бурятия и на территории Улан-Удэнской городской агломерации.

На федеральной автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией отремонтировано четыре участка дороги, общей протяжённостью 23,4 км (км 140 – км 151, км 151 – км 155, км 186 – км 190, км 210 – км 216). Продолжаются работы по капитальному ремонту моста через р. Хулу-Сансата на 196-м км. На участке с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги. Для удобства пешеходов на участке выполнили устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием, установили перильное ограждение и автопавильоны с урнами и скамейками.

- В рамках мероприятий по повышению безопасности за год на федеральных дорогах установлены 16 приборов «шериф-балка», 85 активных муляжей камер фиксации нарушений правил дорожного движения. В Иволгинском районе реализовано комплексное обустройство двух пешеходных переходов. Специалистами установлены светофоры с кнопкой вызова, 910 метров пешеходного ограждения, а также 1450 метров искусственного электрического освещения, - сообщили в управлении федеральных автодорог «Южный Байкал».

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