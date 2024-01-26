В Бурятии началась подготовка ко II Международному буддийскому форуму

Он пройдёт в августе

Второй Международный буддийский форум состоится в августе 2024 года в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики. Он пройдёт на площадках Улан-Удэ и Иволгинского дацана, который является центром Буддийской традиционной Сангхи России и резиденцией Пандидо Хамбо ламы.

- Бурятия готовится к проведению II Международного буддийского форума. Регион обладает бесценными знаниями и всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии, - заявил глава республики Алексей Цыденов. - Опыт проведения I Международного буддийского форума показал важность, значимость и актуальность поднимаемых вопросов, в том числе, вопросы единения в непростых современных реалиях.

По словам Цыденова, Бурятия в дни первого форума стала мировым центром обсуждения вопросов буддизма.

- На форум приехали представители всех ключевых стран, где исповедуют буддизм. Представительный состав делегаций Индии и Китая, которые возглавляли посол Индии в РФ и заместитель Председателя Китайской буддийской ассоциации, а также участие послов Таиланда и Шри-Ланки, высшее руководство Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Камбоджи показали, что Россия - удобная площадка для международных контактов по линии буддизма. Также это яркий сигнал всему мировому сообществу, что Россия открыта для диалога и у неё есть надёжные партнёры и друзья.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый буддийский форум прошёл в Улан-Удэ в августе 2023 года.





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