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В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя

В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако выдворять из России его не стали

Уроженца другого государства, приехавшего в Бурятию на заработки, уличили в несоблюдении миграционного законодательства. На него завели дело об административном нарушении по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ»).

Когда мужчина прибыл в Россию, ему выдали разрешение на временное проживание. Но когда срок истёк, продлевать его иностранец не стал и из страны не уехал.

На заседании нарушитель признал свою вину и раскаялся. Служители Фемиды учли семейное и материальное положение мужчины, его отношение к уплате налогов, предусмотренных российским законодательством, наличие дохода и жилья в РФ, род деятельности и законопослушное поведение.
 
В итоге иностранца признали виновным и назначили ему штраф размером в четыре тысячи рублей без административного выдворения за пределы России. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда. 

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