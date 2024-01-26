В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя



В итоге иностранца признали виновным и назначили ему штраф размером в четыре тысячи рублей без административного выдворения за пределы России. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.





Уроженца другого государства, приехавшего в Бурятию на заработки, уличили в несоблюдении миграционного законодательства. На него завели дело об административном нарушении по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ»).Когда мужчина прибыл в Россию, ему выдали разрешение на временное проживание. Но когда срок истёк, продлевать его иностранец не стал и из страны не уехал.На заседании нарушитель признал свою вину и раскаялся. Служители Фемиды учли семейное и материальное положение мужчины, его отношение к уплате налогов, предусмотренных российским законодательством, наличие дохода и жилья в РФ, род деятельности и законопослушное поведение.