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В Бурятии торжественно откроют Год семьи

В Бурятии торжественно откроют Год семьи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии примут семьи со всей республики

31 января в Русском драматическом театре имени Бестужева торжественно откроют Год семьи. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Главными гостями мероприятия станут семьи со всех районов республики. Приглашены семьи, внёсшие значительный вклад в развитие родной Бурятии, семьи-представители профессиональных династий, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также семьи военнослужащих-участников специальной военной операции.

Также в церемонии открытия Года семьи примут участие восемь семей – победителей всероссийского конкурса «Семья года», а вместе с ними большие семьи Гармаевых из Курумканского района, Балдановых из Окинского района, ставшие участниками всероссийского семейного форума «Родные-Любимые» в Москве, и семья Бадмаевых из Закаменского района. Мама этой большой и дружной семьи в прошлом году одной из первых в России была удостоена звания «Мать-героиня».

- Бурятия славится своими крепкими многодетными семьями. Большая семья Бадмаевых Сергея Мунхоевича и Валентины Зориктуевны известна в родном Курумканском районе и далеко за его пределами. Это люди с большим сердцем, ведь в их лице 20 приёмных детей обрели заботливых и чутких родителей. Два родных сына четы Гармаевых уже совершеннолетние, старший - сам недавно стал отцом. Родители прививают детям основы бурятских традиций, говорят с ними на двух языках: русском и бурятском. В семье царит уважение и доброта. Я могу привести ещё множество примеров. И на таких семьях держится наша страна и наша республика, - отметила Татьяна Быкова.

Ключевым моментом мероприятия станет торжественная передача чаши семейного огня из рук главы Бурятии представителям каждого района республики. Как сообщал «Байкал-Daily», этот огонь в символической чаше был передан на всероссийской выставке-форуме «Россия» на торжественном мероприятии «Огонь сердец наших» для запуска Года семьи во всех регионах. В республику его привезла семья Сергея и Валентины Гармаевых.

- Торжественная церемония открытия Года семьи в Бурятии даст старт целому ряду событий, которые пройдут на протяжении года и охватят все сферы жизни жителей республики, - отметила Татьяна Быкова.


Возрастное ограничение 6+
семьи

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