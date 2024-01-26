Экспедиция «Россия 360» проедет через Арктику и Дальний Восток

Побывает и в Бурятии

25 января из Мурманска с площадки у атомного ледокола «Ленин» стартовала экспедиция «Россия 360» с участием известных блогеров и журналистов федеральных СМИ. Организует путешествие команда Богдана Булычёва «Про путешествия» при поддержке минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Это первая экспедиция, в которой колёсная техника проедет вдоль всех сухопутных границ России, через 58 регионов, 17 из которых – Арктика и Дальний Восток.

В рамках экспедиции, помимо публикаций в блогах Богдана Булычёва и его команды, будут подготовлены видеоматериалы для создания фильмов об уникальном многообразии нашей огромной страны. Эти фильмы будут показаны в эфире крупных федеральных и кабельных телеканалов, в онлайн-кинотеатрах. Фотоматериалы и воспоминания участников экспедиции лягут в основу книги для детей.

Как отмечает Богдан Булычёв, идея проекта и его название «Россия 360» были окончательно сформулированы по итогам состоявшегося в 2023 году автопробега «Открываем Дальний». Тогда команда блогеров и журналистов совершила путешествие по пяти регионам Дальнего Востока, стартовав в Улан-Удэ и финишировав во Владивостоке. Итоги поездки послужили также основой для доклада Богдана Булычёва президенту России Владимиру Путину – с их учётом ведется проработка туристических маршрутов. Новая экспедиция тоже побывает в Бурятии, включая границу с Монголией.

- Без преувеличения, «Россия 360» для нас – это самый масштабный проект, - цитирует Богдана Булычёва пресс-служба минвостокразвития. - Мы проедем уникальный маршрут, который проходит вдоль сухопутных границ по побережью 13 морей и 2 океанов. Так, по самому краю нашего государства, ещё никто и никогда не проезжал – мы сделаем это первыми в истории. Я хочу рассказать и показать в блогах и наших фильмах о людях, живущих на окраинах страны, о многообразной природе и о тех объектах инфраструктуры, которыми мы, как граждане России, уже можем гордиться. «Россия 360» - это проект о любви к нашей Родине.

Экспедиция стартовала в Мурманске – финиш планируется там же в декабре 2024 года. Почти год команда отважных путешественников будет преодолевать арктические просторы, пробираться через тайгу и тундру, через степи и горные хребты. Точками маршрута станут ключевые города и поселения, крупные строительные площадки и действующие производства, в частности резидентов территорий опережающего развития (ТОР), Арктической зоны РФ и Свободного порта, а также гражданские проекты, включая те, что воплощены на «арктических» и «дальневосточных гектарах». Также в ходе экспедиции будет собран материал о быте и культуре народов, населяющих территорию морских побережий России для проекта «Историко-географическая программа «Народы Русских морей», и создан многосерийный фильм, раскрывающий культурное многообразие и единство этих народов.





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