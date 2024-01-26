В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге

Они уверены, что пожар начался вовсе не из-за проводки
Недавно в улан-удэнском фонда помощи животным «Собака счастья» рассказали, что неизвестные под покровом ночи подожгли жильё пенсионеров, которые приютили более сотни животных – 21 кошку и 87 собак. Четвероногие проживали в самом доме и на участке.
Зоозащитники сообщили «Байкал-Daily», что всё произошло в столице Бурятии, в СНТ «Пищевик». Волонтёры решили помочь выжившим четвероногим. По их словам, погибли все кошки и 30 псов. Осталось где-то с полсотни.
В пресс-службе республиканского МВД отметили, что никаких заявлений о поджоге в правоохранительные органы не поступало А в ГУ МЧС по Бурятии уточнили: возгорание было 20 января и в пожаре погибли 20 псов и 7 кошек. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети.
Накануне зоозащитники поделились очередными новостями. Как выяснилось, семейная пара, ухаживавшая за животными, всё же настаивает на версии о поджоге.
- Экспертиза, как мы и предполагали, написала в своём заключении про проводку. Это лишило пенсионеров возможности подать в полицию заявление о поджоге, – подчеркнули в фонде. – Никто даже не будет разбираться, был он или нет. Хозяева дома с заключением не согласны и могут уверенно аргументировать свою позицию.
У них оказалось ещё 15 нестерилизованных кошек, которые не жили на втором этаже дома. Потому пожар их обошёл стороной.
- Всем срочно требуется стерилизация, а одному котёнку, со слов хозяйки – операция на переносице, которая провалилась. С ним разберёмся в ближайшие дни. Большинство собак не даются в руки и перевезти их своими силами не удастся. Придётся привлекать ловцов и заниматься социализацией этих животных. Вопрос пока открытый. Но ловцы нужны будут срочно, – рассказали в организации. – Щенки продолжают гибнуть, и двум оставшимся, готовым к пристрою, нужен дом или хотя бы передержка. Семь – совсем маленькие. Их рано забирать – надо докормить ещё.
Волонтёры уже приобрели корм для четвероногих, сено, смесь для малышей и 50 вакцин. Сбор средств, объявленный ранее в официальной группе «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck, продолжается.
- С учётом новых финансовых задач – 15 кошек и ловцы – помощь все ещё актуальна. Спасибо всем, кто не проходит мимо, – заключили в фонде.
В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге
Общество, Фото:
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