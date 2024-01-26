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Треть жителей ДФО считают, что китайским автомобилям далеко до «японцев» и «корейцев»

Треть жителей ДФО считают, что китайским автомобилям далеко до «японцев» и «корейцев»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Таковы данные опросы 

Жители Дальневосточного федерального округа настроены критично: 35% из них считают, что китайским машинам еще далеко до западных, японских и корейских брендов. При этом большинство опрошенных россиян во всех федеральных округах достаточно высоко оценивают качество автомобилей из КНР. В то же время около 40% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких авто.

68% считают китайские автомобили, продающиеся в России, качественными: по мнению 22%, качество китайских машин значительно выросло на фоне конкуренции, 20% полагают, что машины из этой страны хороши, но не по всем маркам, 14% - преимущественно качественными, но не по всем характеристикам – «пока есть, куда расти».

12% и вовсе говорят, что «китайцы» перегнали по ряду параметров ушедшие бренды: такое мнение выразили 19% самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет и 8% автомобилистов старше 55 лет. 

В ходе опроса примерно каждый четвертый (26%) отметил широкий модельный ряд представленных в России китайских автомобилей, 20% -  факт, что на ответственный рынок новинки из КНР выходят первыми, 17% - первенство нашей страны в мире по объемам импорта таких машин. 

Большинство российских автолюбителей в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей. 38% отметили, что выбор есть, но хотелось бы расширить, еще 35% считают, что выбор большой, ведь к нам привозят много разных моделей сразу после премьеры. Противоположной точки зрения придерживаются 27%: по их мнению, выбор может быть в разы богаче, нам привозят не всё.

Россияне стали лучше относиться к авто из Китая: это подтверждает и динамика продаж китайских марок на отечественном авторынке, и рост их доли в кредитных выдачах банков - в 2023 году она превысила 50%.

Важный фактор при выборе транспорта из КНР - развитые дилерские сети и доступные запасные части. Самыми популярными марками среди «китайцев» стали Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour. 

Опрос проведён одним из банков России среди 1457 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.

автомобили КНР Китай импорт

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