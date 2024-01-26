В Улан-Удэ до -18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 26 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-8 м/с. Температура днём -16,-21, местами -7,-12, в Баргузинской долине -21,-26.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Днём 16-18 градусов мороза.
В Бурятии сегодня без осадков
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