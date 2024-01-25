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В 2023 году в Бурятии переселили из аварийных домов 570 семей

В 2023 году в Бурятии переселили из аварийных домов 570 семей
Общество,  Фото:Минстрой РБ

На это потратили более миллиарда

В 2023 году в Бурятии 570 семей переехали из домов, признанных аварийными. Общая площадь расселённого жилья составила 21 тысяча кв. м, сообщает пресс-служба минстроя республики.

Расселение происходило, в первую очередь, из многоквартирных домов, которым был присвоен статус аварийных до 1 января 2017 года. С 2019 года на эти цели ежегодно направлялись средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Сумма финансирования в 2023 году составила 1,15 млрд руб.

Собственникам квартир в аварийных домах выплачивалась выкупная стоимость, приобретались жилые помещения. Наиболее активно выплаты проводились в Кижингинском районе и в Улан-Удэ. В Кабанском и Прибайкальском районах было приобретено более 2 тысяч кв.м. и 1,3 тысячи кв.м. соответственно.

«В Улан-Удэ в 2023 году расселили 220 семей, - сообщил минстрой. - Это те семьи, которые занимали квартиры по договорам социального найма. Им построено новое жильё. Мероприятия проходят в рамках реализации федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года».

Надежда Пыкина, начальник отдела жилья министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, рассказала о подробностях реализации программы в 2024 году:

«В первом квартале 2024 года ожидается ввод двух многоквартирных домов в Северобайкальске (137 квартир), трёх многоквартирных домов в Гусиноозерске Селенгинского района (94 квартиры). Таким образом, Республикой Бурятия будут выполнены плановые показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и достижение показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Всего за 5 лет действия федеральной программы переселено 6080 человек.

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