Бурятская таможня подарила юному улан-удэнцу поездку к Деду Морозу

Общество, Фото: Бурятская таможня

Поездка состоится в конце месяца



Бурятские таможенники исполнили желание семилетнего Захара из Улан-Удэ. Они подарили ему путешествие в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, о которой он мечтал. Поездка состоится в конце января.



Таможенники приобрели для Захара и его мамы авиа и железнодорожные билеты и тур в резиденцию с проживанием и питанием.



По словам мамы Захара, это стало для них неожиданностью и большим сюрпризом и заставило вновь поверить в чудеса, которые случаются и что, благодаря этой акции они смогут побывать в настоящей сказке.



Участие в акции стало в Бурятской таможне доброй традицией. В прошлом году бурятские таможенники, сняв карточки желаний с интерактивной ёлки, исполнили новогоднюю мечту двух девочек. Ими стали восьмилетняя Настя из города Донецка, которая мечтала о мягкой лошадке и 13-летняя Варя, воспитанница детского дома – интерната для детей инвалидов «Журавушка» г. Улан-Удэ, ей был подарили планшет.

