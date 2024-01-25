Бурятская таможня рассказала о рекорде

Руководство таможни подвело итоги работы 2023 года



В 2023 году Бурятская таможня возбудила 26 уголовных дел, что на 19% больше показателя годом ранее. В том числе 17 преступлений связано с контрабандой лесоматериалов за границу.



За прошлый год бурятские таможенники пресекли незаконную перевозку леса общим объёмом почти 26 тысяч кубометров на сумму свыше 264 млн рублей.



- Уголовные дела, связанные с контрабандой леса, раскрываются всё сложнее. Потому что преступники усовершенствуют свои методы, не так топорно действуют, как это было несколько лет назад. Особенно тяжело обнаружить их документальные преступления. Но и мы не стоим на месте, усовершенствуем свои методы оперативно-розыскной работы. Результаты есть, - сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака.



Остальные уголовные дела связаны с контрабандой наличной валюты, перемещением сильнодействующих препаратов, уклонением от уплаты таможенных платежей и т.д.



Кроме того, в 2023 году бурятские таможенники возбудили 2434 дела об административных правонарушениях – на 9% больше чем в предыдущем году. В основном с превышением установленных норм ввозили и вывозили продукты питания, предметы электроники, табачные изделия и алкогольные напитки.



Так, в прошлом году по фактам незаконного перемещения табачных изделений было возбуждено 430 дел. Изъято почти 11 тысяч пачек сигарет стоимостью свыше 1 млн рублей.



44 административных дела возбудили по фактам незаконного перемещения физлицами электроники. Чаще всего граждане пытаются ввезти из Монголии в Россию продукцию компании Apple.



- Как-то раз гражданин Монголии пытался ввезти в Россию несколько десятков айфонов, обмотав их вокруг своего тела. В начале 2024 года граждане прятали телефоны в бампере автомобиля. Нам пришлось разбирать авто, чтобы до них добраться, - добавил Иван Бурлака.



С помощью служебных собак бурятские таможенники зарегистрировали 108 случаев обнаружения наркотиков.



В регионе деятельности Бурятской таможни наблюдается рост грузооборота, более чем на 30%. В целом за прошлый год через пункты пропуска было перемещено более 8 млн тонн грузов. По словам Ивана Бурлака, это рекордный показатель за всю историю таможни.



