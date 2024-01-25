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Массовая проверка водителей пройдёт в Улан-Удэ

Массовая проверка водителей пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:УГИБДД
Дополнительные экипажи будут работать на магистральных улицах

В пятницу, 26 января, в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Дополнительные экипажи ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах города.

Информацию о водителях, управляющих транспортом в нетрезвом виде, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(3012)29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
ГИБДД водители

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