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В Бурятии впервые проведут полномасштабный учёт снежного барса

В Бурятии впервые проведут полномасштабный учёт снежного барса
Общество,  Фото:кадр с фотоловушки, из архива

И ещё в трёх регионах страны

Впервые в России учёт численности снежного барса пройдет во всех четырёх регионах обитания ирбиса. В феврале-апреле маршрутные учёты охватят Республики Алтай, Тыва, Бурятия и впервые – юг Красноярского края, сообщает Сайлюгемский нацпарк (Республика Алтай).

- В этом году учёт будет координировать Сайлюгемский нацпарк, где накоплен огромный опыт сбора данных и анализа полученной информации, - сообщил Денис Гуляев, координатор учёта, заместитель директора этого нацпарка по приоритетным проектам. - Полевые экспедиции пройдут в феврале-марте, а данные мы обработаем к середине-концу апреля. Ранее Красноярский край не примыкал к учётам, но сегодня в границах Саяно-Шушенского заповедника восстановлена группировка вида примерно в 11 особей». 

В этом году из-за сильных снегопадов в Сибири этой зимой специалисты опасаются, что не все маршруты в горах возможно будет пройти и проехать. И это повлияет на оценку численности.  

Старт учёта дали 25 января на установочном совещании, которое прошло в Горно-Алтайске по инициативе Сайлюгемского нацпарка и финансовой поддержке межрегиональной ассоциации «Ирбис». Участники   обсудили планы, календарь работ, распределили маршруты и ответственных, согласовали сроки.

Участниками учёта станут: в республике Алтай – заповедник «Алтайский» и добровольческая экспедиция «По следам снежного барса», дирекция особо охраняемых территорий республики Алтай, в Тыве - заповедник «Убсунурская котловина», природный парк «Тыва», в Бурятии – общественная организация «Азия-Ирбис», в Красноярском крае – заповедник «Саяно-Шушенский».

Полномасштабный учёт численности и состояния снежного барса проходит в России с 2015 года. Специалисты работают по одной методике, которая в 2018 году была официально утверждена минприроды страны в рамках программы мониторинга снежного барса в РФ. Для учёта численности и состояния ирбиса специалисты применяют:

- мониторинг с помощью фото и видеоловушек;

-  тропление зверей по следам;

-  молекулярно-генетический анализ биологических образцов (шерсти, экскрементов). 

Параллельно ведётся учёт численности сибирского горного козла – главной добычи снежного барса.

Численность ирбиса в России в среднем определяют в 70-90 особей. В 2015 году было подтверждено присутствие 53-56 особей, сообщили в заповеднике.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года в нацпарке «Тункинский» в фотоловушку попали кадры со снежным барсом.
снежный барс заповедники минприроды

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