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В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали юным журналистам о своей работе

В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали юным журналистам о своей работе
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Дети с интересом слушали сотрудников пресс-службы

Сегодня в Росгвардии отмечается День создания подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации. В свой профессиональный праздник специалисты пресс-службы управления Росгвардии по Бурятии рассказали о специфике своей деятельности ученикам Центра детского и молодёжного телевидения «Малая академия наук».

Занятие началось со знакомства с историей создания Росгвардии. Специалисты рассказали, чем занимаются войска национальной гвардии, какие подразделения входят в состав Росгвардии и каковы её основные задачи. Затем юные журналисты узнали об основных принципах работы пресс-службы ведомства с представителями региональных средств массовой информации.

- Ребятам продемонстрировали видеоролики киностудии Росгвардии, в которых рассказывалось о работе военных корреспондентов, о ведомственных изданиях, в том числе, о задачах войск национальной гвардии РФ при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе.




В завершение урока преподаватель журналистики Центра дополнительного образования Малой академии наук Ирина Гармаева и школьники поблагодарили сотрудников пресс-службы ведомства за интересное занятие.

- Юным журналистам было очень интересно узнать, как работает пресс-служба Росгвардии и военные корреспонденты. Какая у них интересная, и в то же время опасная работа – запечатлеть и показать, как работают сотрудники и военнослужащие Росгвардии, которые стоят на страже нашей родины, - отметила Ирина Гармаева.


Росгвардия дети

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