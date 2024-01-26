В Бурятии проведут молебны, посвящённые Сагаалгану

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В этом году лунный Новый год отметят 10 февраля



10 февраля наступит новый год по буддийскому календарю – год Синего дракона. С 6 по 10 февраля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проведут молебны, посвящённые переходу к следующему году.



Как сообщили в Сангхе, по буддийской традиции перед встречей следующего года принято достойно проводить прошлый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах. Так, 6 февраля в 17:00 ламы проведут ритуал «Балин адисалга» («благословение подношений»), специально изготовленных к Сагаалгану.



7 февраля и 8 февраля с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти защитников учения «Арбан Хангал»: Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба. Обряд проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования учению Будды.



8 февраля в 17:00 будет проведён молебен «Табан харюулга», способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы, обращённые к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом, особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов, обращение к Зелёной Таре, а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»).



В 18:00 часов ламы начнут читать специальный молебен Дугжууба, посвящённый Чойжал сахюусану, после чего разведут ритуальный костёр. Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, а затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения.



9 февраля – «Бутуу удэр» или «закрытый день». С 9:00 состоится молебен «Мандал Шива», восхваление Зелёной Тары. С 14:00 – молебен Ямандаке, Лхамо Сахюусан. В 17:00 начнётся ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» («благословения подношений»). В 19:00 стартует молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.



10 февраля, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалгана, пройдёт обмен хадаками, будет проведён ритуал призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.



С 1 числа по 15 лунные сутки Сагаалгана ламы будут читать особый молебен –«Монлам Ченмо». Кроме этого, на второй день по лунному календарю принято вывешивать «Хий морин» – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения флажков ветра удачи «Хий Морин Сан».



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