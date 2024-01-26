Чита примет второй этап Российской выставки племенных овец и коз

Хозяйства Забайкалья готовят лучших животных для предстоящей выставки



Второй этап Российской выставки племенных овец и коз пройдёт в Чите в первой декаде июня на территории комплекса «Мегаполис Спорт». Участниками мероприятия станут ведущие животноводческие организации из регионов Сибири и Дальнего Востока.



Сейчас животноводческие хозяйства Забайкалья ведут подготовку ко второму этапу выставки. Об рассказал заместитель руководителя краевого министерства сельского хозяйства Александр Тюкавкин.



- Племенные хозяйства Забайкалья начали подготовку к Российской выставке овец и коз. Для участия в предстоящем мероприятии отобраны лучшие овцы и бараны забайкальской тонкорунной и агинской пород, которые сейчас находятся на отдельном стойловом содержании. Чабаны ведут за ними непрерывный уход, кормят их лучшим сеном и зерносмесью, - пояснил замминистра.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья, в эти дни оценку готовности выставочных животных ведут экспертные комиссии, в состав которых входят сотрудники краевого министерства сельского хозяйства совместно с работниками муниципальных органов агропромышленного комплекса и специалистами ветеринарной службы.



- Работу начали в Могойтуйском и Агинском районах, где проводим в хозяйствах взвешивание, осмотр шёрстности, состояние прививок. В целом, все выставочные овцы характеризуются хорошим шёрстным покровом и живой массой. Уверен, что за оставшееся время до Российской выставки наши животноводы приложат максимальные усилия для улучшения мясо-шёрстных качеств экспонатов, и хозяйства Забайкалья вновь будут претендовать на самые высокие места, - уточнил Александр Тюкавкин.



Возрастное ограничение: 6+.

