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Возле села в Бурятии выследили трёх волков

Возле села в Бурятии выследили трёх волков
Общество,  Фото:pixabay.com
Серых хищников пообещали отстрелить

На днях жители бичурского села Нижний Мангиртуй забили тревогу. Они поинтересовались, почему работы по освещению населённого пункта приостановили. Люди боятся не разглядеть в темноте серых хищников.

- На звонки никто не отвечает. У нас волки вокруг села ходят, – пожаловались тогда сельчане.

Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что электрификация в Нижнем Мангиртуе продолжается.

- Там установили шесть световых приборов. Ориентировочно к 25 января все работы завершатся, – цитировали его в группе «Бичура-инфо.24/7».

Ситуацию тем временем прокомментировали в правительстве РБ. Там отметили, что сотрудники Бурприроднадзора совместно с охотхозяйствами регулярно проводят государственный и производственный охотничий контроль. Специалисты обследовали и окрестности Нижнего Мангиртуя.

- На постоянной основе также ведётся государственный мониторинг охотничьих животных. По его результатам установлено наличие трёх волков, – рассказали в правительстве

Кроме того, в селе бесконтрольно пасётся скот, а это может приманивать санитаров леса. Зверей пообещали отстрелить. Охотникам-волчатникам выдали три разрешения на добычу волков в этой местности. 

волки село Бурприроднадзор

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