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Открылась продажа авиабилетов в Иркутск из Нижнеангарска и Таксимо

Открылась продажа авиабилетов в Иркутск из Нижнеангарска и Таксимо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

На весну и лето

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» объявила о старте продаж билетов из областного центра Приангарья в северные города Бурятии по так называемому летнему расписанию. Оно вступит в силу в последнее воскресенье марта 2024 года.

Из Иркутска в Нижнеангарск авиакомпания до конца октября выполняет утренний рейс по пятницам. Из Иркутска в Таксимо с 11 апреля полёты запланированы по средам и воскресеньям. Обратный вылет через час после обслуживания самолётов в северных аэропортах.

«Время рейсов очень удачное, - считают в «ИрАэро». - Полёты выполняются на безотказных Ан-24 вместимостью 48 пассажиров».

Но цены на перелёты кусаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», эта авиакомпания анонсировала полёты с 25 февраля из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта - рейсы в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае. Продажи билетов в Манилу начались 23 января.

С 28 января авиакомпания «ИрАэро» начинает выполнять рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор.
"ИрАэро" Иркутск Нижнеангарск Таксимо

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