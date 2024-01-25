В Улан-Удэ амбулаторию капитально отремонтировали за 13 млн

Амбулатория в посёлке Вагжанова (станция Дивизионная) в Улан-Удэ обновлена после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе минздрава БурятииВ сентябре 2023 года был начат обширный ремонт одного из старейших зданий посёлка Вагжанова. В течение трёх месяцев строители заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроосвещения, канализации, дверные группы. Обновили стены, окрасили потолок и поменяли полы. Также здесь установили новые диваны и продумали систему маршрутизации и навигации по амбулатории. Фасад здания покрасили, установили пандус и крыльцо.Общая стоимость ремонта составила более 13 млн рублей, средства выделили из бюджета республики.- В посёлке Вагжанова проживают и получают медицинскую помощь 4086 взрослых и 870 детей, это два терапевтических и один педиатрический участки. В амбулатории работают три врача, фельдшер и пять медицинских сестёр. Проведённый ремонт — это комфорт как для сотрудников, так и для наших пациентов, – отметила главный врач городской поликлиники № 1 Наталья Бадмаева.