Ремонт начали прошлой осенью
Амбулатория в посёлке Вагжанова (станция Дивизионная) в Улан-Удэ обновлена после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии
В сентябре 2023 года был начат обширный ремонт одного из старейших зданий посёлка Вагжанова. В течение трёх месяцев строители заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроосвещения, канализации, дверные группы. Обновили стены, окрасили потолок и поменяли полы. Также здесь установили новые диваны и продумали систему маршрутизации и навигации по амбулатории. Фасад здания покрасили, установили пандус и крыльцо.
Общая стоимость ремонта составила более 13 млн рублей, средства выделили из бюджета республики.
- В посёлке Вагжанова проживают и получают медицинскую помощь 4086 взрослых и 870 детей, это два терапевтических и один педиатрический участки. В амбулатории работают три врача, фельдшер и пять медицинских сестёр. Проведённый ремонт — это комфорт как для сотрудников, так и для наших пациентов, – отметила главный врач городской поликлиники № 1 Наталья Бадмаева.
В Улан-Удэ амбулаторию капитально отремонтировали за 13 млн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Серых хищников пообещали отстрелить
Мужчины хотели быть космонавтами, а женщины – врачами
Ремонт начали прошлой осенью
Число подписчиков на его канале перевалило за 100 тысяч
Только в Тункинском нацпарке живут полторы тысячи зайцев-беляков
Его привезли из Москвы
Большинство из них учатся в ссузах
На ней для спасения от наледных вод пришлось пробурить траншею
Там похолодало до 17 градусов
Детям приходится справлять нужду на улице
Билеты туда уже появились в продаже
В следственном изоляторе прошли спортивные состязания
Возбуждено шесть уголовных дел
В республике на время «отказал» популярный мессенджер
Он бегал от армии два года и добегался до «уголовки»