В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие

Юбилей отметила Аграфена Бурдуковская



В Кяхтинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Аграфену Александровну Бурдуковскую.



Родилась юбиляр 24 января 1934 года в селе Шарагол. Семья была многодетной – 8 детей: 7 дочерей и 1 сын. Детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Отца забрали на фронт, мать работала в колхозе. Аграфена была старшей в семье, помогала бабушке, которая жила с ними, присматривала за младшими детьми и выполняла работу по хозяйству.



Именинница закончила 6 классов Шарагольской школы, любимым предметом была география. Трудовая деятельность началась рано: помогала садить и копать огород, косить и убирать сено. Когда стала старше, пошла работать в колхоз, работала дояркой, сокманщицей, телятницей. Когда вышла замуж, перешла работать на почту, работала телефонисткой, а затем почтальоном. После работала в школе поваром, уборщицей, санитаркой в больнице. Из больницы ушла на заслуженный отдых.



Аграфена Александровна имеет грамоты и благодарности от разных ведомств. Награждена двумя медалями «Материнской славы», имеет звание «Ветеран труда», «Дети войны».



В семье у юбиляра родилось и выросло шестеро детей: 3 дочери и 3 сына. Есть внуки и правнуки, сообщает администрация Кяхтинского района.



