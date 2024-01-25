В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие

Юбилей отметила Аграфена Бурдуковская
В Кяхтинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Аграфену Александровну Бурдуковскую.
Родилась юбиляр 24 января 1934 года в селе Шарагол. Семья была многодетной – 8 детей: 7 дочерей и 1 сын. Детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Отца забрали на фронт, мать работала в колхозе. Аграфена была старшей в семье, помогала бабушке, которая жила с ними, присматривала за младшими детьми и выполняла работу по хозяйству.
Именинница закончила 6 классов Шарагольской школы, любимым предметом была география. Трудовая деятельность началась рано: помогала садить и копать огород, косить и убирать сено. Когда стала старше, пошла работать в колхоз, работала дояркой, сокманщицей, телятницей. Когда вышла замуж, перешла работать на почту, работала телефонисткой, а затем почтальоном. После работала в школе поваром, уборщицей, санитаркой в больнице. Из больницы ушла на заслуженный отдых.
Аграфена Александровна имеет грамоты и благодарности от разных ведомств. Награждена двумя медалями «Материнской славы», имеет звание «Ветеран труда», «Дети войны».
В семье у юбиляра родилось и выросло шестеро детей: 3 дочери и 3 сына. Есть внуки и правнуки, сообщает администрация Кяхтинского района.
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