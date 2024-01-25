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B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов

B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Большинство из них учатся в ссузах

25 января во всей России отмечается Татьянин день – народный и христианский праздник, который совпадает с Днём студента. Святая Татьяна считается покровительницей учащихся вузов и колледжей и заступницей всех Татьян. Она помогает в учёбе, а ещё у неё просят ясного ума и хорошей памяти.

История Дня студента начинается в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании первого Московского университета. А в 1791-ом открылась студенческая домовая церковь святой Татианы.

В Бурятстате решили выяснить, сколько студентов сегодня обучается в Бурятии. В 2022 году в вузах и ссузах республики их насчитывалось 48 900. При этом 19 800 получали высшее, а остальные – среднее профессиональное образование.

- Обучающиеся по программам среднего профессионального образования предпочитают очную форму – её выбрали 91,5 % студентов. В вузах их доля составила 54,9%, – отметили в ведомстве.

студенты Бурятстат вузы

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