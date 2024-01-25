Прокурору Бурятии пожаловались на отсутствие туалетов в спортшколе

Общество, Фото: прокуратура РБ

Детям приходится справлять нужду на улице



Прокурор Бурятии Михаил Филичев провёл личный приём жителей Баргузинского и Курумканского районов.



- Поводами для обращения стали нарушения прав на обеспечение техническими средствами реабилитации, несовершеннолетних на обучение и выбор дополнительных занятий в соответствии с их интересами, бездействие следственного органа, невыполнение контрактных обязательств, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Так, житель села Баргузин, инвалид 2 группы, пожаловался на то, что ему не предоставили положенные бесплатно жизненно необходимые технические средства реабилитации. Их мужчине пришлось покупать самостоятельно.



Родители школьников из Баргузинского района подняли вопрос отсутствия надлежащих условий для занятий спортом. Местная спортивная школа не оборудована туалетными и душевыми комнатами, удобства находятся только на улице.



Родители школьников Курумканского района обратили внимание прокурора на неиспользование в учебном процессе современного цифрового станка для моделирования. Также не все дети не могут посещать секцию в центре дополнительного образования, поскольку она переполнена.



- Представитель Баргузинского отделения территориального управления рыболовства попросил дать оценку неисполнения подрядной организацией муниципального контракта в части выпуска малька рыбы в реку Баргузин, - отметили в прокуратуре.



По всем поступившим обращениям начаты проверки. Результаты рассмотрения заявлений прокурор Бурятии поставил на контроль.

