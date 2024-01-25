Возбуждено шесть уголовных дел
В прошлом году прокуратура выявила в Бурятии 1 233 нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 113 лиц, возбуждено шесть уголовных дел, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики.
В том числе пресекались нарушения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, по постановлению Гусиноозёрского межрайонного прокурора генеральный директор фирмы-подрядчика оштрафован на 4,4 млн рублей в связи с неисполнением контракта на ремонт автомобильной дороги регионального значения. После вмешательства прокуратуры заказчик – ГКУ «Бурятрегионавтодор» - разорвал контракт со строительной фирмой.
- Вмешательства прокуратуры республики, всех районных и межрайонных прокуроров потребовали нарушения закона, связанные с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности, возбуждены три уголовных дела, - отметили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
После прокурорского вмешательства власти Улан-Удэ, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Кижингинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Тункинского районов устранили недостатки автомобильных дорог местного значения. Так, была восстановлена дорожная разметка, установлено уличное освещение и дорожные знаки.
Проверками прокуратуры установлены нарушения в деятельности комиссий по безопасности дорожного движения, а также при реализации органами государственной власти и местного самоуправления полномочий по профилактике ДТП и правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
- Обеспечение законности в рассматриваемой сфере правоотношений продолжает находится под особым вниманием прокуратуры республики, - подытожили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии выявили более тысячи нарушений в сфере дорожной безопасности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Билеты туда уже появились в продаже
В следственном изоляторе прошли спортивные состязания
Возбуждено шесть уголовных дел
В республике на время «отказал» популярный мессенджер
Он бегал от армии два года и добегался до «уголовки»
Его не будет в течение двух часов
Для этого они устроят еженедельный молебен
Из-за дела по переселению людей
Он действует в городе на муниципальном транспорте
Жители и гости города вместе встретят Белый месяц
Снега в республике не ожидается
Соревнования пройдут со 2 по 3 февраля
Нежданную гостью села выпустили в национальном парке «Чикой»
Соревнования по санному спорту состоятся в Братске
Ранее сообщалось, что здесь «распоясались» собаки