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В Бурятии выявили более тысячи нарушений в сфере дорожной безопасности

В Бурятии выявили более тысячи нарушений в сфере дорожной безопасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено шесть уголовных дел

В прошлом году прокуратура выявила в Бурятии 1 233 нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 113 лиц, возбуждено шесть уголовных дел, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики.

В том числе пресекались нарушения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, по постановлению Гусиноозёрского межрайонного прокурора генеральный директор фирмы-подрядчика оштрафован на 4,4 млн рублей в связи с неисполнением контракта на ремонт автомобильной дороги регионального значения. После вмешательства прокуратуры заказчик – ГКУ «Бурятрегионавтодор» - разорвал контракт со строительной фирмой.

- Вмешательства прокуратуры республики, всех районных и межрайонных прокуроров потребовали нарушения закона, связанные с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности, возбуждены три уголовных дела, - отметили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

После прокурорского вмешательства власти Улан-Удэ, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Кижингинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Тункинского районов устранили недостатки автомобильных дорог местного значения. Так, была восстановлена дорожная разметка, установлено уличное освещение и дорожные знаки.

Проверками прокуратуры установлены нарушения в деятельности комиссий по безопасности дорожного движения, а также при реализации органами государственной власти и местного самоуправления полномочий по профилактике ДТП и правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

- Обеспечение законности в рассматриваемой сфере правоотношений продолжает находится под особым вниманием прокуратуры республики, - подытожили в пресс-службе надзорного органа.

прокуратура дороги

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