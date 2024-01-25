В Бурятии выявили более тысячи нарушений в сфере дорожной безопасности

Возбуждено шесть уголовных дел



В прошлом году прокуратура выявила в Бурятии 1 233 нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 113 лиц, возбуждено шесть уголовных дел, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики.



В том числе пресекались нарушения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Так, по постановлению Гусиноозёрского межрайонного прокурора генеральный директор фирмы-подрядчика оштрафован на 4,4 млн рублей в связи с неисполнением контракта на ремонт автомобильной дороги регионального значения. После вмешательства прокуратуры заказчик – ГКУ «Бурятрегионавтодор» - разорвал контракт со строительной фирмой.



- Вмешательства прокуратуры республики, всех районных и межрайонных прокуроров потребовали нарушения закона, связанные с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности, возбуждены три уголовных дела, - отметили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства власти Улан-Удэ, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Кижингинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Тункинского районов устранили недостатки автомобильных дорог местного значения. Так, была восстановлена дорожная разметка, установлено уличное освещение и дорожные знаки.



Проверками прокуратуры установлены нарушения в деятельности комиссий по безопасности дорожного движения, а также при реализации органами государственной власти и местного самоуправления полномочий по профилактике ДТП и правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.



- Обеспечение законности в рассматриваемой сфере правоотношений продолжает находится под особым вниманием прокуратуры республики, - подытожили в пресс-службе надзорного органа.



