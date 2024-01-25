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В Иркутской области определяются с делегатами на «Алтаргану»

В Иркутской области определяются с делегатами на «Алтаргану»
Общество,  Фото:центр культуры коренных народов Прибайкалья
Уже составлены списки участников по творческим конкурсам

24 января в правительстве Иркутской области состоялось рабочее совещание по подготовке делегации от региона на XV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана – 2024». На совещании также присутствовали руководители культурных учреждений и средств массовой информации Усть-Ордынского Бурятского округа.

Докладчики рассказали, что от Иркутской области в фестивале примет участие делегация сферы культуры по творческим конкурсам по всем 15 номинациям:
- конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята»;
- конкурс исполнителей бурятских народных песен;
- конкурс бурятской эстрадной песни;
- конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии;
- конкурс красавиц «Дангина»;
- конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы»;
- конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность»;
- конкурс бурятской поэзии;
- конкурс эссе;
- конкурс документального и художественного кино;
- конкурс-фотовыставка художественной фотографии;
- конкурс журналистских материалов «Алтан саг»;
- конкурс книги;
- конкурс «Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса»;
- конкурс конского убранства «Морин Эрдэни».

Участников конкурсов определяют по итогам творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, публикаций, изданий), реализованных в период с 2022 по 2023 годы в Иркутской области. На 23 января составлены списки участников по творческим конкурсам, членов жюри и кураторов; разработана предварительная смета расходов подготовки и участия делегации сферы культуры; обсуждены проблемы, связанные с транспортом для поездки на фестиваль. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Напомним, что «Алтаргана – 2024» пройдёт на территории Булганского аймака Монголии с 26 по 28 июля.

Возрастное ограничение: 6+.

Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ Алтаргана фестиваль

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