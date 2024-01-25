В Иркутской области определяются с делегатами на «Алтаргану»

Общество, Фото: центр культуры коренных народов Прибайкалья

Уже составлены списки участников по творческим конкурсам



24 января в правительстве Иркутской области состоялось рабочее совещание по подготовке делегации от региона на XV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана – 2024». На совещании также присутствовали руководители культурных учреждений и средств массовой информации Усть-Ордынского Бурятского округа.



Докладчики рассказали, что от Иркутской области в фестивале примет участие делегация сферы культуры по творческим конкурсам по всем 15 номинациям:

- конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята»;

- конкурс исполнителей бурятских народных песен;

- конкурс бурятской эстрадной песни;

- конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии;

- конкурс красавиц «Дангина»;

- конкурс-выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы»;

- конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность»;

- конкурс бурятской поэзии;

- конкурс эссе;

- конкурс документального и художественного кино;

- конкурс-фотовыставка художественной фотографии;

- конкурс журналистских материалов «Алтан саг»;

- конкурс книги;

- конкурс «Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса»;

- конкурс конского убранства «Морин Эрдэни».



Участников конкурсов определяют по итогам творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, публикаций, изданий), реализованных в период с 2022 по 2023 годы в Иркутской области. На 23 января составлены списки участников по творческим конкурсам, членов жюри и кураторов; разработана предварительная смета расходов подготовки и участия делегации сферы культуры; обсуждены проблемы, связанные с транспортом для поездки на фестиваль. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



Напомним, что «Алтаргана – 2024» пройдёт на территории Булганского аймака Монголии с 26 по 28 июля.



Возрастное ограничение: 6+.



