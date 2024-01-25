Глава Бурятии передаст чаши семейного огня представителям районов

В республике 31 января дадут торжественный старт Году семьи



В Бурятии торжественное мероприятие, посвящённое Году семьи, пройдёт в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева 31 января. Организатором церемонии открытия выступит правительство республики.



Главными гостями мероприятия станут семьи из всех районов республики, внёсшие значительный вклад в развитие Бурятии, семьи-представители профессиональных династий, ключевых отраслей экономики и социальной сферы региона и семьи военнослужащих специальной военной операции.



Также в церемонии открытия Года семьи примут участие 8 семей – победителей всероссийского конкурса «Семья года», а вместе с ними большие семьи Гармаевых из Курумканского района, Балдановых из Окинского района, ставшие участниками всероссийского семейного форума «Родные-Любимые» в Москве и семья Бадмаевых из Закаменского района. Мама этой большой семьи в прошлом году одной из первых в России была удостоена почётного звания «Мать-героиня».



Ключевым моментом мероприятия станет торжественная передача чаши семейного огня из рук главы Бурятии представителям каждого района республики. Этот огонь в символической чаше был передан на всероссийской выставке-форуме «Россия» на торжественном мероприятии «Огонь сердец наших» для запуска Года семьи во всех регионах.



- Торжественная церемония открытия Года семьи в Бурятии даст старт целому ряду событий, которые пройдут на протяжении года и охватят все сферы жизни жителей республики, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

