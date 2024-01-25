Там похолодало до 17 градусов
Жильцы одного из домов на улице Молодёжная в Тарбагатае замерзают в своих квартирах. Они сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что батареи там остыли с 24 января и поинтересовались, в чём причина.
- Температура с 22 градусов упала до 17, – возмущаются сельчане. – Вода еле тёплая. Нет угля или в новом строящемся доме опять включили насосы?
Руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин пообещал разобраться в ситуации. «Остыть ничего не должно. Проверим информацию», – заверил он.
В Бурятии жители райцентра замерзают в своих квартирах
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