25 января

24 января

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В Бурятии жители райцентра замерзают в своих квартирах

В Бурятии жители райцентра замерзают в своих квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там похолодало до 17 градусов

Жильцы одного из домов на улице Молодёжная в Тарбагатае замерзают в своих квартирах. Они сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что батареи там остыли с 24 января и поинтересовались, в чём причина.

- Температура с 22 градусов упала до 17, – возмущаются сельчане. – Вода еле тёплая. Нет угля или в новом строящемся доме опять включили насосы?

Руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин пообещал разобраться в ситуации. «Остыть ничего не должно. Проверим информацию», – заверил он.
жалобы отопление

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