В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет

Его не будет в течение двух часов



Сегодня, 25 января, в Железнодорожном районе Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Отключение проведут в связи с проведением неотложных ремонтных работ.



Как сообщает администрация района, света на будет на улице Н. Нищенко, ДНТ «Терра», улице Л. Шевцовой с 14:00 до 16:00.

