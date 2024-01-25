Его не будет в течение двух часов
Сегодня, 25 января, в Железнодорожном районе Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Отключение проведут в связи с проведением неотложных ремонтных работ.
Как сообщает администрация района, света на будет на улице Н. Нищенко, ДНТ «Терра», улице Л. Шевцовой с 14:00 до 16:00.
В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет
Общество, Фото:
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