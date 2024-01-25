Жители Бурятии смогут улететь на Алтай прямым рейсом



Там напомнили, что в рамках вышеупомянутого постановления из столицы Бурятии уже выполняются авиаперелёты в Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Томск и Кызыл. А ещё жители республики могут улететь из Красноярска в Нижнеангарск и Таксимо.



О том, что в 2024 году Бурятию и Республику Алтай свяжет прямой рейс, стало известно ещё в начале ноября. Это направление включили в список субсидируемых в рамках постановления российского правительства № 1242.Софинансирование из республиканского бюджета составит 5%. Выполнять рейсы с 1 июня начнёт авиакомпания «КрасАвиа» на самолётах ЯК-42. Субсидией вправе воспользоваться любой житель страны.Билеты из Улан-Удэ в Горно-Алтайск – столицу Алтая – уже появились в продаже. Приобрести их можно в кассах и онлайн на официальном сайте авиакомпании (стоимость указана уже с учётом скидки), рассказали в Минтрансе РБ.