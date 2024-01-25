В Татьянин день для студентов Иркутска ввели бесплатный проезд

Он действует в городе на муниципальном транспорте



Сегодня, 25 января, в день российского студенчества в Иркутске будет действовать бесплатный проезд на муниципальном транспорте для учащихся высших и средних специальных образовательных учреждений города. Такое решение принял мэр столицы области Руслан Болотов, поддержав инициативу студенческого координационного совета региона.



– Правом бесплатного проезда можно воспользоваться в течение всего дня. Для этого нужно предъявить студенческий билет. Студенты смогут добраться в любую точку города на муниципальном общественном транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях, – отметили в отделе организации пассажирских перевозок администрации Иркутска.

