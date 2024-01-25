Он бегал от армии два года и добегался до «уголовки»
Недавно в Баргузинский районный суд поступило уголовное дело против местного жителя. Ему вменяют часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).
Как выяснилось, сельчанин с 2020 года состоит на учёте в военном комиссариате и подлежит призыву в армию. Однако он с 2021-го без законных оснований не являлся по врученным повесткам в военкомат для прохождения необходимых мероприятий.
Скоро баргузинец предстанет перед судом. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, по уголовному делу уже назначили заседание.
В Бурятии будут судить злостного уклониста
Общество, Фото:
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