В Бурятии будут судить злостного уклониста

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Общество,  Фото:pixabay.com
Он бегал от армии два года и добегался до «уголовки»

Недавно в Баргузинский районный суд поступило уголовное дело против местного жителя. Ему вменяют часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).

Как выяснилось, сельчанин с 2020 года состоит на учёте в военном комиссариате и подлежит призыву в армию. Однако он с  2021-го без законных оснований не являлся по врученным повесткам в военкомат для прохождения необходимых мероприятий.

Скоро баргузинец предстанет перед судом. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, по уголовному делу уже назначили заседание.

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