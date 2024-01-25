В Бурятии будут судить злостного уклониста

Он бегал от армии два года и добегался до «уголовки»



Недавно в Баргузинский районный суд поступило уголовное дело против местного жителя. Ему вменяют часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).



Как выяснилось, сельчанин с 2020 года состоит на учёте в военном комиссариате и подлежит призыву в армию. Однако он с 2021-го без законных оснований не являлся по врученным повесткам в военкомат для прохождения необходимых мероприятий.



Скоро баргузинец предстанет перед судом. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, по уголовному делу уже назначили заседание.



