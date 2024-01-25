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Бурятские шаманы помолятся за благополучие людей

Бурятские шаманы помолятся за благополучие людей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого они устроят еженедельный молебен

В ближайшее воскресенье, 28 января, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Дархан Тэнгэри» и «Хиhаан Улаан Тэнгэри». Он начнётся в 11:00.

Как пояснили в МРОШ, Дархан Тэнгэри, или кузнечные божества, покровительствуют мужчинам, творческим людям и ремесленникам и дают силу, защиту и благополучие. А Хиhаан Улаан Тэнгэри – это Раскалённое Красное Божество, являющееся покровителем судеб и дающее вторую половину, семью и детей. Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения.

Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род.

Шаманы также ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации.


Возрастное ограничение – 12+

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