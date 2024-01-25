В Улан-Удэ до -16 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега в республике не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по северу местами -21,-26.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -14,-16.





