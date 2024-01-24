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В селе Бурятии в Крещение пропала холодная вода

В селе Бурятии в Крещение пропала холодная вода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь вместо неё из кранов течёт настоящий кипяток

Жильцы дома № 19 на улице Лощенкова в Тарбагатае пожаловались на отсутствие холодной воды в квартирах. По их словам, вместо неё с 19 января по трубам «подаётся кипяток».

- Люди не могут помыться и постирать. В туалетных бачках тоже кипяток. Что произошло и когда эту проблему решат? – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
 
Руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин пояснил, что причина может крыться в неисправном внутридомовом смесителе или обратном клапане на чьём-то одном водонагревателе.

- Поскольку система отопления открытая и давление горячей воды больше, чем холодной, потому система отопления передавливает её, – отметил директор предприятия. – Для определения неисправного смесителя собственникам квартир необходимо перекрыть краны подачи холодной воды в квартиру и на бойлер. Если при открытии вентиля холодной продолжает бежать горячая, то смеситель неисправен.

По словам Вторушина, достаточно одного такого устройства, чтоб у всех абонентов холодная вода стала горячей. А вообще проблемой должна заниматься управляющая организация.
холодное водоснабжение жалобы

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