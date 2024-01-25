В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу

В онлайн-конкурсе могут принять участие дети до 16 лет



В преддверии праздника Белого месяца в Бурятии объявлено о начале приёма заявок на участие в республиканском онлайн-конкурсе рисунков «Навстречу Сагаалгану». Участвовать могут дети до 16 лет.



На конкурсный отбор принимаются фотографии живописных, графических работ на тему «Сагаалган» в формате jpg (от участника не больше одной работы). Необходимо подписать файл – имя, фамилия автора, возраст и название работы. Работы принимаются на электронную почту: sagkonkurs@mail.ru.



Первый этап – дистанционный приём работ с 23 января по 4 февраля. Второй этап – голосование в официальном сообществе в соцсетях национального музея РБ с 6 по 11 февраля. Третий этап – подведение итогов. Он состоится 12 февраля.



Победитель награждается дипломом, а все участники будут отмечены электронным сертификатом участника до 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.



Возрастное ограничение: 0+.

