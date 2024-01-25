В онлайн-конкурсе могут принять участие дети до 16 лет
В преддверии праздника Белого месяца в Бурятии объявлено о начале приёма заявок на участие в республиканском онлайн-конкурсе рисунков «Навстречу Сагаалгану». Участвовать могут дети до 16 лет.
На конкурсный отбор принимаются фотографии живописных, графических работ на тему «Сагаалган» в формате jpg (от участника не больше одной работы). Необходимо подписать файл – имя, фамилия автора, возраст и название работы. Работы принимаются на электронную почту: sagkonkurs@mail.ru.
Первый этап – дистанционный приём работ с 23 января по 4 февраля. Второй этап – голосование в официальном сообществе в соцсетях национального музея РБ с 6 по 11 февраля. Третий этап – подведение итогов. Он состоится 12 февраля.
Победитель награждается дипломом, а все участники будут отмечены электронным сертификатом участника до 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уже составлены списки участников по творческим конкурсам
Мальчика назвали Виктором
Исследования будут проводиться в течение двух лет
Юбилей отметила Аграфена Бурдуковская
На весну и лето
О сроках выдачи будет сообщено позднее
Он соединит посёлок Новоснежная с селом Выдрино
Также будет юбилей его архиерейской хиротонии
На турнире выступали юноши до 16 лет
В республике 31 января дадут торжественный старт Году семьи
На это потратили более миллиарда
Люди заявили, что даже эти деньги им не выплачивают вовремя
Местные жители не понимают, что там происходит
Поездка состоится в конце месяца
И ещё в трёх регионах страны