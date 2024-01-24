В Улан-Удэ росгвардейцы прошли курс по оказанию первой помощи









Кроме проведения сердечно-лёгочной реанимации сотрудники вневедомственной охраны на практике отрабатывали и другие приёмы спасения и самоспасения. «Приём Геймлиха», накладывание жгутов и турникетов, перевязка ран – все эти навыки помогут оказать помощь при экстренных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.



- При возникновении опасных ситуаций вы должны действовать быстро и чётко. Даже если вы ранее проходили курс оказания первой помощи, такие знания нужно регулярно освежать. Ведь сотрудники Росгвардии непосредственно сталкиваются с угрожающими жизни и здоровью ситуациями – это и драки с пострадавшими, и ДТП, ранения и тому подобное. Поэтому эти навыки помогут вам спасти чью-то жизнь, - отметил Солбон Санжиев.



В завершение занятий Солбону Санжиеву вручили благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество. Подобные практические занятия с росгвардейцами проводятся регулярно.















Руководитель Бурятского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбон Санжиев обучил сотрудников Росгвардии основам оказания первой доврачебной помощи. В курсе занятий приняли участие начальники районных подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.- В ходе практических занятий росгвардейцы обучались проводить реанимационные мероприятия не только для взрослых, но и для детей. Для этого использовались специальные медицинские тренажёры – полуростовой манекен взрослого человека и полноростовой манекен ребёнка, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.