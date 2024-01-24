В Бурятии заявили о стабилизации ситуации в собачьем приюте

Ранее сообщалось, что здесь «распоясались» собаки
Вчера, 23 января, в Бурятии прошло выездное совещание управления ветеринарии республики и администрации Улан-Удэ по результату устранения нарушений приютом «Ананда», таких как самовыгул собак по территории приюта, их выход за его пределы. Кроме того приюту, было дано время для перерегистрации собак на новых владельцев.
Согласно предоставленным данным, на декабрь 2023 года в приюте «Ананда» содержалось более 2000 собак. На данный момент 1618 собак были переданы новым владельцам. Большинство из них были перерегистрированы на юридическое лицо, которое занимается поиском новых владельцев для животных из других городов. Так, за последнюю неделю было передано 255 животных в другие регионы. Оставшиеся 500 собак в настоящее время проходят процедуру перерегистрации на тоже юридическое лицо с помощью ветеринаров.
По приезду в приют количество собак находящихся на самовыгуле значительно сократилось, однако полностью проблема не решена. В связи с этим административный контроль администрации города Улан-Удэ наложил на приют 3 штрафа за допущение самовыгула. Представители руководства приюта заявили, что они продолжат работать в этом направлении, контрольная дата для устранения нарушений была назначена на 29 января.
Для контроля дальнейшей перерегистрации всех передаваемых животных будет введена новая норма. В соответствии с этой нормой каждое животное, которое покидает приют и передаётся новому владельцу, будет чипироваться. Новый владелец обязан будет зарегистрировать животное на городской ветеринарной станции, прежде чем забрать его. Такая мера поможет предотвратить случаи, когда люди выпускают собак на улицы, не зарегистрировав их на себя.
Кроме того, в приюте и по его периметру рекомендовано установить камеры наружного наблюдения. Это не допустит дальнейший выход животных за пределы приюта.
- Ситуация в приюте стабильная: собаки на самовыгуле отлавливаются и помещаются в вольеры, ветеринары помогают проводить учёт и перерегистрацию собак с приюта на нового владельца, - сообщили в управлении ветеринарии РБ.
В Бурятии заявили о стабилизации ситуации в собачьем приюте
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