Забайкалье будет отдыхать на Сагаалган три дня

Нерабочими станут 10, 11 и 12 февраля
Сагаалган на территории Забайкальского края будет праздноваться 10 февраля в субботу, в связи с этим выходной день переносится на следующий за ним понедельник.
- К празднику Белого месяца применяются все нормы трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, относящиеся к нерабочим праздничным дням в Российской Федерации, в том числе: работа в нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час; при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, - пояснила Елена Шаманская, замминистра труда и социальной защиты населения Забайкалья.
Как сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты края, постановление губернатора о назначении даты праздника Белого месяца было подписано 19 сентября.
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